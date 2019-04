Tempo in netto peggioramento dalle prossime ore con un area temporalesca in progressione dal mare di Sardegna, con la possibilità di forti temporali per la giornata odierna.

Il peggioramento riguarderà tutto il territorio regionale a partire da questo pomeriggio per le prossime 24 ore.

Le previsioni perciò sono scontate: durante la giornata di oggi molte località della Sardegna vedranno temporali anche intensi, localmente accompagnati da grandinate.

