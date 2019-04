Il Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Cagliari organizza un incontro di presentazione dei risultati intermedi del progetto “DoUtDes -Trasferimento di tecnologie e competenze di Business Intelligence alle aziende dei settori innovativi e tradizionali”. L’appuntamento è per giovedì 11 aprile alle ore 11:30, nella nuova sede cagliaritana di The Net Value srl, in viale La Plaia 15.



Il progetto collaborativo è promosso e finanziato da Sardegna Ricerche con il programma “Azioni cluster top-down” e vede il coinvolgimento di 19 imprese dei settori turistico, beni culturali e ICT, dell’Assessorato del Turismo della Provincia di Cagliari e del Laboratorio di tecnologia semantica del CNR (STLab). Obiettivo del progetto è la realizzazione di una piattaforma dibusiness intelligence che consenta alle imprese di sfruttare le opportunità offerte dalle tecnologie digitali negli ambiti della profilazione degli utenti, dell’analisi semantica e dei big dataapplicati al web, al mobile, ai social media e all’Internet degli oggetti.Il progetto collaborativo è promosso e finanziato da Sardegna Ricerche con il programma “Azioni cluster top-down” e vede il coinvolgimento di 19 imprese dei settori turistico, beni culturali e ICT, dell’Assessorato del Turismo della Provincia di Cagliari e del Laboratorio di tecnologia semantica del CNR (STLab). All’incontro, aperto al pubblico, saranno presenti il responsabile scientifico del progetto, Salvatore Carta, gli esperti che collaborano alle attività, i referenti di Sardegna Ricerche e i rappresentanti delle imprese coinvolte. Al termine sarà presentata una versione ‘demo’ della Piattaforma DoUtDes.

