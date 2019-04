Dopo alcuni sopralluoghi congiunti con la competente Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio, e l’individuazione di un archeologo che potesse sovraintendere agli interventi in corso di realizzazione, riprenderanno dalla giornata di giovedì i lavori per la riqualificazione della Piazza Ginnasio, l ‘area del Centro storico di Alghero su cui si affaccia la Chiesa di San Michele, Patrono della città.

I primi interventi di rimozione del vecchio asfalto, infatti, seppur riguardanti uno strato molto superficiale, avevano portato alla luce delle rilevanze archeologiche non previste. Si tratterebbe dei resti del bombardamento di quattro abitazioni che la Soprintendenza ha chiesto che venissero posti in evidenza e classificati, con l’intento di valutare in seguito il loro posizionamento.

Conclusa la perizia di variante al progetto, gli scavi proseguiranno seguendo le indicazioni concordate. Lo spazio delimitato dalla via Maiorca e dal corso Carlo Alberto, la via principale della città vecchia, che già in passato aveva rivestito una centralità e importanza considerevole, sarà finalmente valorizzato, come richiesto da anni dai residenti e commercianti, con la realizzazione di una vera e propria piazza .

