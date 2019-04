“Oggi si è svolta la seconda riunione del nuovo Consiglio regionale, nel corso della quale è stato nominato il presidente del Consiglio regionale stesso. C’è da festeggiare? Nemmeno per sogno: a ben 44 giorni dalla data delle elezioni amministrative in Sardegna non ci sono ancora le condizioni per lavorare: è una assurdità. Noi del gruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle continuiamo a non avere la possibilità di lavorare, anzi non abbiamo nemmeno potuto cominciare a lavorare, dato che incredibilmente non sono stati ancora nominati alcuni degli assessori della nuova Giunta Solinas. Ripeto, allo stato attuale delle cose e di questi tempi tutto ciò è assurdo e inconcepibile”.

Desirè Manca, capo gruppo del Movimento Cinque Stelle in Consiglio regionale, parla per tutti i suoi colleghi e non le manda a dire: “Tutte le vertenze. Tutti i temi più importanti da affrontare per il miglioramento delle condizioni di vita dei sardi. Tutte le iniziative da portare avanti nel tentativo, concreto e reale, di dare vita ad un positivo rinnovamento e miglioramento delle condizioni, si stoppano incredibilmente sul disaccordo della maggioranza che in barba al mandato ricevuto mette prima le sue beghe interne e poi, ultimo degli ultimi, l’interesse dell’elettore e cittadino sardo. I partiti non trovano un accordo? A pagare sono la Sardegna e i sardi. Inaccettabile”.

