“Per la Lega e per la Sardegna oggi è una giornata storica. Grazie alla Lega con Michele Pais il palazzo del Consiglio regionale della Sardegna diventerà il laboratorio e la casa del vero cambiamento come ci hanno chiesto i cittadini sardi”.

Così, dopo l’elezione di Pais presidente dell’Assemblea sarda, il coordinatore della Lega per la Sardegna, Eugenio Zoffili, che oggi non ha partecipato alla seduta dell’Aula per un impegno a L’Aia in veste di presidente della bicamerale Schengen-Europol-Immigrazione.

“Sarà la casa del cambiamento e un Palazzo tra la gente – ha aggiunto – sono sicuro che il dinamismo, la voglia di fare e la competenza di Michele porteranno tutti i consiglieri, di ogni partito, sempre più fuori dal Palazzo, sul territorio, a disposizione e al servizio della gente”.

