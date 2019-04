Sono in programma per giovedì 18 aprile 2019, tre interventi di disinfestazione contro la diffusione delle blatte nelle seguenti scuole cittadine:

– Scuola dell’Infanzia Monte Mixi – via Rolando (in corrispondenza degli scarichi interni e dei pozzetti d’ispezione fognaria nell’area cortilizia);

– Scuola dell’Infanzia – via Fermi (in corrispondenza degli scarichi interni e dei pozzetti d’ispezione fognaria nell’area cortilizia);

– Scuola Media Randaccio – via Venezia (in corrispondenza dei locali interni con uso di gel e trappole collanti).

