Sono oltre 4mila le domande presentate in Sardegna per l’accesso al trattamento pensionistico con la cosiddetta Quota 100, quasi 2mila solo a Cagliari, dove sempre di più i patronati ricevono richieste di informazioni da parte degli utenti interessati a una pensione anticipata. Per questo il patronato “50&PiùEnasco”, che ha sede a Cagliari, in via Santa Gilla 6, ha deciso di lanciare un servizio ad hoc, mettendo a disposizione i propri esperti per valutare le concrete possibilità di accesso per i lavoratori.

“La scelta deve essere riferita anche alla migliore combinazione tra il momento del pensionamento e l’ottenimento del maggiore beneficio economico”, ha detto Virginia Pilia, responsabile dell’ufficio provinciale 50&PiùEnasco, “non va fatta a cuor leggero o affidandosi a interlocutori che possono generare dubbi”.

I servizi più richiesti dai cittadini, che 50&Più mette a disposizione gratuitamente sono: verifica del reddito alla pensione anticipata “quota 100”, calcolo dell’importo presunto di pensione, quello di vecchiaia/anticipata; calcolo del differenziale ( minore importo) tra “quota 100” pensione di vecchiaia/anticipata; consulenza sulla combinazione più efficace per accedere alla pensione con la decorrenza più immediata ed il migliore beneficio economico; verifica del diritto alla pensione anticipata “quota 100”; valutazione della contribuzione accreditata o da accreditare; verifica delle opportunità di incrementare la contribuzione per raggiungere il diritto e valutazione della relativa convenienza come ad esempio nel caso di: riscatto laurea, riscatto contribuzione omessa, ricongiunzione da Casse Professionali, cumulo gestione Inps, accredito servizio militare, periodi di maternità fuori dal rapporto di lavoro, maggiorazione figurativa per lavoratori invalidi.

