I Vigili del fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti questo pomeriggio, intorno alle 17:30, a seguito di una richiesta di soccorso pervenuta alla Sala operativa del 115 nel comune di San Sperate per un incidente stradale verificatosi sulla Strada Statale 130 dir.

Nel sinistro sono rimasto coinvolti un’autovettura e un autoarticolato, che per cause ancora da accertare si sono scontrati. Gli operatori dei VVF hanno estratto una Una donna di 38 anni di Cagliari dall’auto, affidandola agli sanitari del 118 ed è stata immediatamente trasportata in coma all’ospedale Brotzu.

La strada è stata interdetta temporaneamente per garantire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.

