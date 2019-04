Air Italy potrebbe decidere di rinunciare a volare su Olbia per Roma Fiumicino e Milano Linate senza compensazioni, alla luce della proposta di Alitalia che oggi ha ‘sfidato’ il vettore sardo sulla stesse rotte e sempre senza alcun aiuto pubblico.

Lo annuncia la compagnia in una nota, sottolineando che fin da ora “effettuerà un’urgente valutazione dell’impatto della decisione di Alitalia sull’operatività delle due rotte verso Olbia e farà altresì un’immediata verifica delle possibili opzioni in grado di proteggere il proprio personale di Olbia”.

Accettando i collegamenti senza contributi e con la concorrenza diretta dell’ex compagnia di bandiera, Air Italia rischia infatti di coprire le due tratte con perdite importanti, non in linea con i piani aziendali.

“Air Italy – si legge nella nota – ha accettato di operare le due rotte senza compensazione, prevedendo un onere finanziario significativo per l’azienda al fine di proteggere il proprio personale e l’investimento realizzato in Sardegna negli ultimi 50 anni. Tuttavia, essendo Air Italy una società privata finanziata esclusivamente dai propri azionisti, è evidentemente impossibilitata a competere con una compagnia aerea che, trovandosi in amministrazione straordinaria, sta accettando di volare senza compensazione grazie al prestito ricevuto dal Governo”.

