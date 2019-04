Nei casi di gestazione per ‘conto terzi’, gli Stati devono riconoscere legalmente, in nome dell’interesse del minore, il legame genitore-figlio con la madre intenzionale (non biologica) indicata come ‘madre legale’ nei certificati di nascita di altri Paesi.

Per farlo gli Stati possono utilizzare la procedura dell’adozione. Questa l’opinione pubblicata oggi dalla Corte di Strasburgo su richiesta della Corte di Cassazione francese.

Commenti

comments