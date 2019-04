Pranzo a Palazzo Chigi del presidente del Consiglio Giuseppe Conte con i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. L’incontro, a quanto confermano fonti di governo, precede la partenza del premier per il Consiglio europeo a Bruxelles.

Per evitare l’aumento dell’Iva, il governo punterà su “spending review ed tax expenditures”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a margine della festa della polizia, a Roma.

Def deludente? “Se posso esprimere una opinione personale, è uno strumento che in questo momento dell’anno è anche prematuro fare. Però sia costretti a farlo”, ha aggiunto Conte.

Nel cdm di ieri sul def non c’è stato “nessun litigio, nessun diverbio”, ha ribadito il premier. “Come al solito ci fate sempre litigare, è stata una tranquillissima riunione sul quadro di finanza pubblica, riteniamo che sia l’impostazione più corretta”.

Flat tax: Salvini, entro l’anno rivoluzione storica – “Confermiamo tutte le manovre economiche fatte. Oggi ci sono i dati sulla produzione industriale, quota 100 va avanti, il reddito parte e sulla flat tax l’impegno entro l’anno è di approvare una rivoluzione storica per semplificare la vita alle famiglia italiane. Il principio è semplificare e far pagare meno, non tutti ma tanti. I numeri saranno in manovra economica”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a margine delle celebrazioni del 167esimo anniversario della polizia di Stato.

