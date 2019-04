Una fiat punto guidata da una donna di 25 anni di Sarroch, percorreva la ss 195 rac direzione Ponte Scaffa, arrivata all’altezza del km 1, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo dell’auto e sbattendo prima sul guard rail destro e, dopo una serie di carambole, si è fermata contro il guard rail centrale.

La donna, in dolce attesa, è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata, con assegnato codice giallo al PS dell’ospedale Marino.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso.

