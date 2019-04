“Fratelli d’Italia si augura che questa sia la volta buona in cui i consiglieri comunali di Quartu decidano di dimettersi e mandare a casa la Giunta Delunas, in modo da poter votare il 16 giugno insieme con gli altri Comuni sardi”, è quanto dichiara il Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia in vista del Consiglio comunale di questa sera, mercoledì 10 aprile, previsto nell’aula consiliare quartese in cui ci si aspetta una maggioranza traballante.

“La città è in condizioni disastrose e purtroppo il cosiddetto laboratorio politico è clamorosamente fallito, come noi, purtroppo, ci aspettavamo sin dall’inizio. I cittadini sono stanchi dell’attuale maggioranza e non sarà facile far dimenticare un governo simile. Ora bisognerà rimboccarsi le maniche e mettersi a lavorare con serietà e concretezza per Quartu”, prosegue la nota.

“Ci auguriamo che non vengano illusi, per l’ennesima volta, i cittadini che attendono di poter votare finalmente un nuovo sindaco e una nuova maggioranza consiliare. Fratelli d’Italia è pronta a fare la sua parte con determinazione”, conclude il coordinamento di Fdi Quartu.

