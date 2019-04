In manette i due rapinatori che 15 giorni fa hanno assaltato una gioielleria in centro a Sassari.

I carabinieri del Nucleo operativo radiomobile hanno arrestato due sassaresi, un 40enne e un 45enne, che, su disposizione del Gip del tribunale, si trovano ora rinchiusi nel carcere di Bancali con l’accusa di rapina aggravata in concorso.

Il colpo era stato messo a segno il 28 marzo nella gioielleria Bartoletti, in via Carlo Alberto, due passi da piazza d’Italia.

I rapinatori si erano impossessati di un rotolo in stoffa contenente svariati gioielli ed erano scappati, inseguiti dal titolare del negozio che li aveva raggiunti in piazza Rosario e dopo una colluttazione era riuscito a recuperare una parte del bottino. Nella fuga i rapinatori avevano lasciato cadere il rotolo, riuscendo portare via solo una parte del contenuto per un valore di circa 3.000 euro. Nel corso delle indagini i militari hanno anche appurato che i due avevano precedentemente effettuato un sopralluogo in un’altra gioielleria vicina a quella rapinata prima di scegliere dove colpire.

