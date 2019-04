Il Comune di Olbia ha ottenuto un finanziamento regionale per realizzare un programma di sport terapia finalizzato alla realizzazione di progetti per persone con disabilità.

In particolare verrà sviluppata l’ippoterapia in collaborazione con il centro equestre Olbia Horses, società sportiva individuata attraverso bando pubblico, che metterà a disposizione il maneggio situato in località Le Saline per 20 ore di attività, sia di gruppo che individuali.

“Siamo molto felici di portare avanti questo progetto che consentirà a 20 persone con disabilità, individuate attraverso bando pubblico, di svolgere questa attività – afferma l’assessore ai Servizi alla Persona Simonetta Lai – Un modo non solo per favorire la riabilitazione di persone svantaggiate, ma anche per favorirne l’aggregazione e la socializzazione”.

