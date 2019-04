“Se l’intento del presidente Trump andrà in porto, sarà la pietra tombale per il settore ovino della Sardegna così come lo abbiamo conosciuto fin qui: aprirsi a nuove produzioni e nuovi mercati rischia di diventare a questo punto non più un’opportunità, ma una necessità vitale”. Lo afferma il deputato del M5S Pino Cabras, che commenta l’ipotesi avanzata nei giorni scorsi dalla Casa Bianca di imporre dazi a prodotti e merci provenienti dai paesi dell’Unione Europea, tra cui il Pecorino Romano.

“Più in generale, saremo soggetti a molti scossoni economici e finanziari, ed è arrivato il momento di guardare alle nostre convenienze – aggiunge – La decisione francese di vendere trecento Airbus alla Cina, colpendo in questo modo gli interessi della statunitense Boeing è arrivata al di fuori di ogni accordo preso all’interno dell’Unione Europea, a differenza del memorandum d’intesa Italia-Cina che invece è identico a quello firmato da altri paesi”.

