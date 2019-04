“Non vogliamo essere pessimisti. Occorre vedere se all’annuncio seguiranno i fatti e quale sarà la percentuale del dazio rispetto al valore del prodotto”.

Così all’ANSA l’industriale caseario sardo Pierluigi Pinna, titolare del caseificio di famiglia a Thiesi (Sassari) in merito alle dichiarazioni del presidente Trump. La nuova imposizione, infatti, dovrebbe colpire anche i formaggi ed in particolare l’export del pecorino romano negli Usa. “L’esportazione di formaggi dall’Italia verso gli Stati Uniti vale 270 milioni euro e 80 milioni solo per la Sardegna – spiega – si tratta di un mercato che non può essere sostituito dall’incremento dell’export in altri Paesi e territori, ai quali ovviamente stiamo sempre guardando per aprire nuove opportunità di vendita”.

