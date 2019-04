La Guardia di Finanza di Cagliari, ha individuato e sottoposto ad ispezione un professionista del capoluogo operante nel settore dei servizi amministrativo-contabili.

La verifica fatta ha permesso di far emergere un’evasione fiscale perpetrata anche mediante l’omissione della presentazione delle dichiarazioni fiscali previste ai fini imposte dirette e I.V.A. per gli anni 2016 e 2017, circostanza che ha quindi definito il professionista verificato quale evasore totale.

Le diverse attività di controllo, condotte anche attraverso i riscontri diretti effettuati presso i clienti del professionista, hanno consentito di ricostruire diverse modalità evasive: da un lato l’omessa dichiarazione dei redditi percepiti in ragione delle attività regolarmente prestate, dall’altra, l’indicazione in contabilità di costi in realtà non deducibili ed iscritti nella dichiarazione con il solo intento di abbassare la base imponibile e pagare, conseguentemente, meno tasse.

Complessivamente, 112.994 euro sottratti a tassazione, cui si aggiunge un’evasione I.V.A. di 97.399 euro e 20.636 euro di ritenute alla fonte operate e non versate all’Erario.

