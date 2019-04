“E’ nato nei giorni scorsi anche a Cagliari il “Comitato NO 5G Sardegna”, per dire basta alle sperimentazioni tecnologiche sul nostro ambiente e sulla nostra salute”, con queste parole viene annunciata la nascita del comitato a Cagliari.

“Cagliari e la Sardegna non sono il laboratorio dei colossi delle telecomunicazioni dove testare gli effetti della tecnologia di 5° Generazione, siamo con ISDE-Medici per l’ambiente che con la scienza libera sostiene in tutto il mondo la pericolosità delle onde elettromagnetiche ad alta frequenza”, denunciano gli organizzatori.

“Esse interferiscono sul DNA producendo effetti biologici incompatibili con la salute, siamo con le numerose città che in tutti i continenti si ribellano a questa sperimentazione”… “Siamo contro i governi italiani di ieri e di oggi che in nome di una falsa innovazione promuovono la Sardegna a luogo di sperimentazione”, incalza la nota.

“Ci contrapponiamo alla classe politica sarda e l’amministrazione comunale di Cagliari, che ignavi e succubi hanno acconsentito in violazione dei principi di precauzione e del diritto delle collettività ad essere informate, senza la partecipazione e la condivisione popolare, hanno violato la normativa europea”, conclude la nota.

Il comitato NO 5G SARDEGNA, aderisce alla petizione lanciata in tutto il mondo dagli scienziati indipendenti contro la sperimentazione della nuova tecnologia 5G e in difesa degli equilibri del pianeta.

