Bollette luce e gas in calo da aprile

Il 2018 aveva segnato un forte aumento delle spese per l’energia. Il 2019 invece porta buone notizie. Da aprile è infatti previsto, per i clienti in regime in tutela, un calo dei prezzi delle bollette luce e gas.

Secondo l’Arera, l’autorità di settore, questo calo è dovuto alla “contrazione dei prezzi delle materie prime nei mercati all’ingrosso dell’energia”. In più, con l’arrivo della primavera, ci sarà un consumo energetico minore.

Il ribasso, per l’energia elettrica, è legato a una diminuzione dei costi per l’approvvigionamento (-12,22%). Il dato, però, è in parte limitato da un incremento degli oneri generali (3,72%).

Per il gas la riduzione della spesa per la materia prima (-10,5%) ha determinato . Un cambiamento determinato dalle quotazioni stagionali attese nei mercati all’ingrosso nel prossimo trimestre, controbilanciate da piccoli aggiustamenti degli oneri generali (0,41%) e di altre componenti connesse al trasporto e gestione del contatore (0,15%).

Quanto si risparmierà sulle bollette luce e gas?

Prendendo in considerazione una famiglia tipo, che all’anno consuma in media 2.700 kWh e 1.400 metri cubi di gas, da aprile le bollette diminuiranno dell’8,5% per quanto riguarda l’elettricità e del 9,9% per il gas.

Si calcola quindi che in un anno una famiglia tipo potrà risparmiare 565 € per la bolletta della luce e 1.157 € per quella del gas.

Come assicurarti la tariffa migliore

