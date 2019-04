Si terranno lunedì 15 aprile, all’Hotel Mistral di Oristano, le elezioni dei 10 componenti del Comitato istituzionale d’ambito dell’Egas – l’Ente che regola il servizio idrico integrato della Sardegna – in rappresentanza dei Comuni. Gli aventi diritto, i sindaci della Sardegna o loro delegati, potranno votare dalle 9 alle 17 suddivisi nelle quattro categorie stabilite dalla legge regionale del 2015, in base alla consistenza demografica. Due le liste che si sfidano in questa competizione elettorale: “Servizio idrico Comune”, nella quale compaiono Andrea Soddu, sindaco di Nuoro, Stefano Delunas, sindaco di Quartu Sant’Elena, Settimo Nizzi, sindaco di Olbia, Renzo Ponti, sindaco di Nurachi e attuale presidente del Comitato, e “Acqua bene comune – Gestioni Autonome Servizio Idrico” con Omar Hassan, sindaco del Comune di Modolo, Nicola Muzzu, sindaco di Aggius, Piero Andrea Deias, sindaco di Nuxis, Domenico Decandia, sindaco di Perfugase Antonello Rubiu, sindaco di Lotzorai

Commenti

comments