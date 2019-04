Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, ha disposto il ritiro di due lotti del collirio OCUSYNT della ditta Bausch & Lomb-Iom Spa.

Nello specifico si tratta dei lotti n. 511618 con scadenza 4-2020 e n. 512318 con scadenza 6-2020 della specialità medicinale COLL 30FL0,2ML50MCG/ML – AIC 038612038. Il provvedimento, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si è reso necessario a seguito della comunicazione da parte della ditta produttrice, concernente “risultati fuori specifica”.

La ditta Bausch & Lomb ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è invitato a verificare. Ocusynt serve per la terapia e cura di varie malattie e patologie come Glaucoma.

