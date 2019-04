A causa della caduta di alcuni calcinacci sotto l’Asse Mediano di scorrimento, nella zona di via Dei Conversi, è stata disposta, per motivi di sicurezza, la chiusura temporanea delle due bretelle che consentono di convergere sull’Asse Mediano stesso da via Dei Conversi e di fare inversione di marcia per raggiungere via Flemming e via Dell’Abbazia.

I lavori verranno completati nel più breve tempo possibile e solo al termine degli stessi, quando cesserà ogni situazione di possibile pericolo, il tratto di strada verrà aperto e sarà consentito di nuovo il transito sotto il cavalcavia.

