Aveva nascosto droga e denaro, murandole nella parete della cucina. Uno stratagemma che non è servito a Daniela Cossu, 53 anni, arrestata dalla Squadra mobile di Cagliari per detenzione e spaccio di droga. I ‘Falchi’ della Questura del capoluogo ieri mattina hanno a lungo pedinato la donna, seguendola nei suoi spostamenti in auto fino a Selargius, in via Peretti, dove l’hanno fermata e perquisita. In uno zaino i poliziotti hanno trovato alcune dosi di cocaina ed eroina, pronte per essere spacciate.

La perquisizione è stata quindi estesa all’abitazione della donna. Nel corso dell’ispezione gli agenti si sono accorti di alcune irregolarità in una parete della cucina, come se fosse stato ricavato all’interno un piccolo scomparto. Con l’aiuto dei colleghi della Scientifica, senza danneggiare completamente la parete, è stato praticato un foro e con una microtelecamera è stato scoperto il nascondiglio.

Dentro sono stati trovati 50 grammi di eroina, 30 di cocaina e 6.240 euro, denaro che sarebbe stato guadagnato con lo spaccio. Sempre nell’ambito della lotta allo spaccio di droga, è stato arrestato Luca Lobina, 42 anni di Quartu. Nella sua abitazione i poliziotti hanno trovato 100 grammi di marijuana e 600 di hascisc.

Commenti

comments