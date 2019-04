Incidente stradale questo pomeriggio a Cagliari, nell’asse mediano di scorrimento.

Una VW Polo, condotta da un 28enne di Cagliari, percorreva nell’asse mediano in direzione del Poetto quando, all’altezza del km 6,100, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo andando a scontrarsi contro il guardrail centrale che divide la strada.

Il giovane alla guida è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato, con assegnato codice giallo, al PS dell’ospedale Marino.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

