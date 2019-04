Notiziario di Torino-Cagliari. TORINO: BELOTTI E FALQUE OUT, ZAZA TITOLARE ‘PER FORZA’. La squalifica di Belotti e l’infortunio di Iago costringono Mazzarri a puntare su Zaza al centro dell’attacco granata. Il tecnico del Torino darà ancora fiducia a Izzo, N’Koulou e Moretti in difesa contro il Cagliari, mentre a centrocampo saranno Rincon e Lukic, con Meité inizialmente in panchina, a presidiare la mediana. Sulle fasce ballottaggio tra Aina e De Silvestri a destra, mentre sulla sinistra partirà titolare Ansaldi. In attacco Baselli e Berenguer giocheranno a supporto di Zaza.

CAGLIARI: CACCIATORE IN DUBBIO, AL SUO POSTO PRONTO SRNA. Allenamento mattutino per i rossoblù di Maran ad Asseminello, per prendere confidenza con l’orario della gara di domenica Torino, alle 12.30, contro i granata. Dopo l’attivazione, il gruppo si è dedicato ad esercizi di tecnica a coppie. Ha fatto seguito la parte tattica, con lo svolgimento della fase difensiva a reparto e di squadra. Infine, partita a tutto campo. Ha lavorato a parte Cacciatore, a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra, oltre al solito Castro, che sta pian piano recuperando dopo l’intervento al ginocchio di fine novembre. Se il terzino ex Chievo non dovesse recuperare, è pronto al rientro Srna, assente per squalifica con la Spal. Sicuro assente a Torino, invece, lo squalificato Ceppitelli.

