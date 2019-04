“Coerentemente con il percorso lineare di rispetto delle regole e delle condizioni dei bandi e del Decreto, Alitalia ha raccolto l’invito della Regione Sardegna ed ha chiesto ad AirItaly di organizzare quanto prima un tavolo di confronto al fine di trovare la migliore soluzione possibile per le rotte da e per Olbia”.

È quanto riferiscono fonti dell’ex compagnia di bandiera in merito alla disponibilità offerta sia da Alitalia che da Air Italy per volare senza compensazione economica sull’aeroporto di Olbia in regime di continuità territoriale.

“Alitalia, come altre volte in passato – aggiungono – ribadisce la propria disponibilità a un confronto costruttivo che consenta da un lato di tutelare tutti i passeggeri, inclusi i migliaia di viaggiatori che sono già prenotati sui voli Az, e dall’altro di assicurare la migliore connessione possibile da e per la Costa Smeralda con conseguenti vantaggi per i cittadini sardi, i turisti e l’economia dell’isola”.

