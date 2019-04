Il giudice unico di Perugia ha condannato l’avvocato Simone Pillon, attuale senatore della Lega, a 1.500 euro di multa per diffamazione nei confronti del circolo gay Omphalos per alcune affermazioni con le quali aveva commentato (quando ancora non era parlamentare) una loro iniziativa nelle scuole. Disposto anche il risarcimento, da liquidarsi in sede civile, nei confronti dello stesso circolo e di un attivista, con una provvisione complessiva di 30 mila euro, al pagamento della quale il giudice ha subordinato la sospensione della pena.

“Difendere le famiglie dall’indottrinamento costa caro”: lo ha detto il senatore Simone Pillon dopo la condanna per diffamazione che gli è stata inflitta a Perugia. Il parlamentare ha assistito in aula alla lettura della sentenza. “E’ un primo grado – ha detto ancora Pillon – non una sentenza definitiva. Ci sarà spazio per l’appello”.