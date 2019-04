“Un totale caos: continuità area a due velocità e diritti dei sardi non garantiti in maniera universale poiché da Olbia ci saranno più frequenze è più voli rispetto a Cagliari ed Alghero ed anche il regime tariffario sarà diverso per i non residenti”. Lo afferma il segretario Generale Filt Cgil Sardegna Arnaldo Boeddu.

“Insomma ciò che qualcuno vorrebbe e sta cercando di fare con l’autonomia differenziata (scuola e sanità nelle regioni Veneto Emilia Romagna e Lombardia) si sta realizzando nella nostra isola con un colpo di mano del neo governatore e del ministro Toninelli – attacca – Di certo nessuno potrà biasimare eventuali reazioni del vettore Air Italy che nelle scorse settimane ha preso la sofferta decisione di esercire le rotte senza compensazione”.

