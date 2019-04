La vertenza sul Porto canale di Cagliari arriva a Roma. Oggi, durante il vertice con il ministro Danilo Toninelli, il presidente della Regione Christian Solinas ha chiesto e ottenuto la convocazione di un apposito tavolo al ministero delle Infrastrutture e Trasporti per martedì 16 aprile.

“Il ministro – fa sapere la Regione in una nota – ha delegato alla gestione della vertenza il suo vice Edoardo Rixi, e ha assicurato il massimo impegno sia per la definizione della vertenza che mette a rischio l’occupazione dei lavoratori coinvolti, sia per il rilancio strategico del comparto”.

