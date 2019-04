Più risorse per dighe e invasi. In occasione del tavolo al Mit con il ministro Danilo Toninelli, il presidente della Regione Christian Solinas ha contestato la ripartizione dei fondi per il piano infrastrutturale alle Regioni, reclamando per l’Isola un investimento maggiore che adesso – sottolinea la Regione in una nota – “passa dai 66 milioni di euro previsti ai 100 milioni, con l’incremento percentuale che si innalza quindi dall’6,85% delle risorse attualmente assegnate al circa 12%”.

Commenti

comments