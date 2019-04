Arriva la Pasqua e parte la mobilitazione indetta da Cagliari Vegan, il Gruppo Antispecismo Cagliari e la Lav, per le strade della città, l’iniziativa si svolgerà sabato 13 aprile per portare l’attenzione dei cittadini sulla “strage di agnelli” che si compie in questo periodo pasquale.

“400.000 mila agnelli vengono macellati in Italia per questa tradizione, 150.000 provengono dalla sola Sardegna, anche se questi numeri sono importanti è da rilevare che i consumi sono crollati della metà nell’ultimo decennio e continuano a diminuire di anno in anno”, affermano gli animalisti.

“La cruda realtà che sta dietro questa tradizione è che dei cuccioli di un mese, figli di animali già privati di libertà ed allevati per essere sfruttati e/o mangiati, vengono strappati alla madre e macellati per finire su un piatto” … “Una catena di sofferenza e morte che spezza anche il più profondo dei legami, quello tra madre e figlio, negando loro anche la minima ed essenziale forma di relazione e dignità”, prosegue la nota. “La loro sofferenza è la nostra e il loro diritto alla vita ed alla libertà sono i nostri, le tradizioni possono cambiare”… “Possiamo evolvere verso una consapevolezza ed un’etica senza sfruttamento e sofferenza e scegliere cosa mettere nel piatto”, conclude la nota della Lav.

