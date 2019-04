Choc in strada a Milano, dove un uomo di 46 anni, con diversi precedenti per droga, è stato ferito in un agguato con colpi di arma da fuoco alla testa esplosi questa mattina alle 8 da due persone giunte in scooter in via Cadore 48.

Al momento l’uomo è in gravi condizioni in ospedale ed è in pericolo di vita.

Sul posto è stata inviata la Squadra mobile, la dinamica sembra quella di un agguato ben studiato: secondo la ricostruzione due uomini si sono affiancati alla sua vettura in sella a uno scooter e hanno fatto fuoco mentre l’auto procedeva lungo una strada stretta in cui non c’è spazio per il passaggio di un’altra vettura.

Commenti

comments