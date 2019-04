Un singolare incidente oggi in via dei Visconti, una donna di 80 anni, romana ma residente in città, stava tentando di parcheggiare la sua Fiat punto in un parcheggio davanti ad un centro estetico.

La donna, erroneamente, invece di frenare ha premuto l’acceleratore e l’auto è partita andando a sfondare la vetrata di un centro estetico.

La conducente si è spaventata ma è rimasta illesa, mentre una cliente del centro estetico, una ragazza di 31 anni cagliaritana, che stava usufruendo dei sevizi all’interno del locale, è rimasta ferita e, soccorsa del 118 è stata trasportata al P.S. dell’ospedale SS. Trinità.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso.

