Air Italy ha deciso di rinunciare ai voli da Olbia per Roma Fiuminicino e Milano Linate senza compensazioni economiche in favore di Alitalia definendo l’offerta del Mit ‘una farsa’.

Una scelta obbligata, spiega la compagnia sardo-qatariota, dopo la proroga per un anno dell’attuale regime di continuità aerea per Cagliari e Alghero, ma non per Olbia, condivisa ieri sera nel vertice a Roma tra la Regione Sardegna e il ministero dei Trasporti.

Impossibile per Air Italy sostenere la concorrenza diretta di Alitalia su Olbia: le perdite infatti sarebbero pesanti.

