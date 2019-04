“STOP BULLYING AROUND” è il titolo dello spettacolo organizzato da La Compagnia dei Ragazzini di Cagliari in collaborazione con Fondazione di Sardegna, Corecom Sardegna e con il patrocinio del Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari, che si terrà il 17 aprile, alle 10, al Teatro Massimo di Cagliari.

L’evento, ideato per sensibilizzare gli studenti contro i fenomeni di bullismo e cyberbullismo vedrà in scena circa venticinque giovanissimi attori (tra i 12 e i 17 anni) confrontarsi con i coetanei in platea. Al termine dello spettacolo seguiranno gli interventi di Anna Cau (Procuratore della Repubblica Tribunale dei Minorenni di Cagliari), Grazia Maria De Matteis (Garante Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza), Francesco Greco (Dirigente Polizia Postale e delle Comunicazioni della Sardegna), coordinati daMario Cabasino (Presidente Corecom – Comitato Media e Minori del Mise). L’evento, ideato appositamente per le scuole, è gratuito.

