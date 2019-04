I militari della Stazione di Alghero hanno arrestato Marco Mereu, 34enne algherese già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di quasi un chilo tra hashish e marijuana.

I carabinieri, nell’esecuzione di uno specifico servizio antidroga, attirati dall’atteggiamento eccessivamente circospetto dell’uomo che percorreva le vie cittadine, a seguito di attività di osservazione, pedinamento e controllo, hanno provveduto alla perquisizione personale e domiciliare del soggetto rinvenendo e sequestrando circa 800 grammi di marijuana, 2 bilancini di precisione e circa 200 grammi di hashish, nonché materiale vario per il confezionamento della sostanza.

La sostanza stupefacente è stata trovata già suddivisa in panetti, in confezioni ancora da suddividere e in varie dosi già pronte per lo smercio al dettaglio.

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari.

