Antonello Arru guiderà il Banco di Sardegna per altri tre anni. L’ha deciso oggi l’assemblea dei soci rinnovando la fiducia al presidente uscente, che resta in carica anche per il triennio 2019-2021.

L’assemblea ha nominato anche il vicepresidente Giulio Cicognani e il resto del consiglio di amministrazione, di cui fanno parte il direttore generale Giuseppe Cuccurese e Viviana Ferri, Eugenio Garavini, Sabrina Gigli, Gavino Mariotti, Alberto Marri, Lavinia Nieddu, Grazia Orlandini, Daniela Petitto, Paolo Rinaldi e Venceslao Stevens.

Nella stessa seduta l’assemblea ordinaria ha approvato il bilancio di esercizio 2018 e la proposta di destinazione dell’utile. La relazione finanziaria per lo scorso anno parla di un dividendo complessivo di 23 milioni, 718mila e 196 euro.

Al netto della quota destinata al “Fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi”, i soci hanno stabilito che alle azioni di risparmio spetti un dividendo unitario complessivo di poco superiore ai cinquanta centesimi di euro (0,50394 euro), alle azioni privilegiate di 0,48 euro e a quelle ordinarie di 0,45 euro. Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 15 maggio.

