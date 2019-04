A tre anni dal rinvio a giudizio e dopo vari slittamenti, si è aperto questa mattina in Tribunale a Cagliari, davanti al collegio della prima sezione penale presieduto da Tiziana Marogna, il processo per il crac da 130 milioni di euro del gruppo editoriale Epolis, la società ha pubblicato diversi giornali in varie regioni. Tra gli imputati spiccano l’editore e fondatore Niki Grauso e il suo successore Alberto Rigotti.

La prima udienza è stata incentrata sui testimoni convocati dal pm Giangiacomo Pilia: si tratta dei curatori fallimentari della Publiepolis, la società che curava la raccolta pubblicitaria dei vari giornali e che è finita, assieme all’azienda madre, nel fallimento del gruppo. Oltre ai due editori, sono accusati di aver causato il crac anche gli altri vertici della società, alcuni dei quali erano finiti agli arresti cautelari nel corso dell’inchiesta aperta dalla Procura cagliaritana.

Alla sbarra con Grauso e Rigotti ci sono Francesco Ruscigno, 59 anni, di Aversa; Alessandro Valentino, 46, di Barletta; Franco Manconi, 72, di Cagliari; Giuseppe Virga, 70, di Roma; Mauro Marciano, 61, di Roma; Stefano Gobbi, romano di 51; Francesco Raia, 70, di Iglesias; Michela Veronica Crescenti, 49, di Ospedaletto; John Gaethe Visendi, milanese di 54 anni; Anna Abbatecola, 52, di Calvenzano; le sorelle Rosalba e Rosanna Chielli, 57 e 47, di Prato; Claudio Noziglia, 65, di Milano.

Al processo si sono costituti parte civile decine di giornalisti e dipendenti che avevano lavorato per il gruppo. La presidente Marogna ha stilato il calendario delle udienze sino alla fine dell’anno: visto che gli avvocati e gli imputati arrivano da diverse parti d’Italia, saranno tutte udienze dedicate e destinate probabilmente a durare l’intera giornata. Il 26 giugno si proseguirà con le prove d’accusa e verranno sentiti anche i curatori di Epolis, per poi tornare in aula il 6 e il 13 novembre e il 6 dicembre.

