Più di 30 eventi, un centinaio di giornate di gara e migliaia di atleti in arrivo anche dalla penisola e dall’estero. Sono numeri da record quelli annunciati oggi dal sindaco di Oristano Andrea Lutzu per il calendario di Oristano città europea dello sport 2019. Alcuni eventi, la Mezza maratona del Giudicato e la partenza del Grand Motor Trail si sono già svolti con successo. Domani e domenica si riparte con il Campionato regionale di scherma, poi ce n’è per tutti i gusti e per tutte le età.

Calcio bambini e giovanile, judo, brasilian ju jitsu, vela, canoa, nuoto, ippica, tennis, beach tennis, pallavolo e anche orienteering e bridge. Nel ricco calendario spiccano il Torneo di pallavolo giovanile femminile con la partecipazione di nazionali e squadre di club provenienti da tutta l’Europa e il Concorso ippico internazionale a giugno,il Trofeo internazionale e lo stage di scherma ad agosto, la decima edizione dell’Open water challenge e il Trofeo internazionale Giganti della velocità Sprint race di canoa kaiak a settembre. Nel cartellone predisposto dal Coordinamento tecnico comunale c’è poi ampio spazio per gli sport paralimpici.

Tra i diversi appuntamenti spiccano il Campionato regionale nuoto disabili Fisdir (5 maggio) e gli incontri delle Nazionali maschile e femminile di pallavolo non udenti con due squadre sarde (3 giugno). “Oristano città europea dello sport, hanno spiegato il sindaco Andrea Lutzu e l’assessore allo Sport Francesco Pinna, non è soltanto un’ottima occasione per portare in città centinaia di atleti, dirigenti e accompagnatori e proiettare l’immagine della città a livello internazionale, ma anche un passo importante per migliorare il sistema sportivo cittadino”. A questo proposito l’obiettivo principale è quello di testare già a fine giugno col Sardegna volleyball challenge il nuovo palazzetto dello sport da 3500 posti e di inaugurarlo ufficialmente a settembre con un torneo nazionale di basket e la Dinamo Sassari.

