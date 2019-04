Incidente stradale questa sera sulla Ss 554. Una Fiat Panda guidata da un 28enne di Cagliari, proveniente da Monserrato in direzione Elmas, percorreva la Ss 554 quando, all’altezza del km 1.900, per cause in fase di accertamento, il suo conducente ne ha perso il controllo ribaltandosi più volte. Al momento del sinistro cadeva una forte pioggia.

Al centro radio operativo è stato riferito che il veicolo si è ribaltato più volte sino a terminare la sua corsa accapottato, tanto da richiedere l’intervento dei vigili del fuoco e che il suo conducente è fuoriuscuto autonomamente dall’auto.

Il ragazzo è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale S.S. Trinità con un codice giallo.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

