“L’atteggiamento muscolare del presidente della Regione e del ministro dei Trasporti è al limite del rispetto delle norme comunitarie e contraddice quanto disposto da poco dallo stesso ministro”. Lo afferma il segretario regionale della Filt Cgil, Arnaldo Boeddu, commentando gli sviluppi dell’incontro a Roma sulla continuità territoriale aerea.

“Ci sono serissimi problemi per i sardi e gli oltre 550 lavoratori di Air Italy con base a Olbia – denuncia il sindacalista – e sono a rischio i principi costituzionali e le norme sul gap insulare”. La scelta “può vanificare la recente decisione di Air Italy di rinunciare al contributo economico per collegare Olbia con Roma e Milano”.

Il segretario della Filt annuncia un’assemblea dei lavoratori aperta alle istituzioni, “per evitare che Air Italy abbandoni Olbia”. Per lui “il presidente Solinas avrà problemi a far valere le sue ragioni per motivare una scelta che affossa i principi della continuità territoriale, calpesta il diritto dei sardi alla mobilità e distrugge il tessuto socio-economico gallurese”.

