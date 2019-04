“Col 5G vite in pericolo, moratoria subito”: questo sarà il tema della conferenza stampa organizzata ‘dall’alleanza italiana Stop 5G’ per mercoledì 17 aprile alle ore 17:00 presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica (Roma, Palazzo Madama, Piazza Madama 11), con lo scopo di rinnovare al Governo Conte la richiesta di una moratoria per la tecnologia 5G, il wireless di quinta generazione privo di studi preliminari sul rischio per la salute pubblica, criticato dal Comitato Scientifico sui rischi sanitari ambientali ed emergenti (SCHEER) della Comunità Europea e per questo già bloccato dal Ministro dell’Ambiente del Governo di Bruxelles (Belgio), dal Consiglio Comunale di Portand (Oregon, USA), per cui in Germania l’Ufficio federale tedesco per la protezione dalle radiazioni e in Olanda la commissione parlamentare esigono prove sugli effetti biologici.

L’alleanza italiana Stop 5G rinnova la richiesta di moratoria sul 5G per tutto il territorio nazionale “all’indomani dell’ennesima sentenza emessa dalla magistratura che conferma il nesso tra radiofrequenze e cancro, pericolo per altro già rimarcato dagli scienziati dell’Istituto Ramazzini e dai medici di ISDE Italia nell’ultima audizione in Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, atteso l’aggiornamento della classificazione sulla cancerogenesi delle radiofrequenze da parte dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro”.

Dopo ‘l’oltre ogni ragionevole dubbio’ della Cassazione (2011, 2012), dopo il primo grado del 2017 nei tribunali di Ivrea, Firenze, Verona e la condanna nel 2019 del TAR Lazio sullo Stato ‘inerte’ che non informa i cittadini digitali del pericolo invisibile, con sentenza pubblicata il 13 Marzo 2019 il Tribunale di Monza sezione Lavoro ha infatti riconosciuto la malattia professionale con inabilità permanente (misura del 38%) per neurinoma del nervo acustico ad un addetto aeroportuale danneggiato da un tumore al cervello sviluppato dopo oltre dieci anni d’irradiazione elettromagnetica. Condannando i dannosi effetti biologici dell’elettrosmog, sempre di recente è stata poi riconosciuta la malattia professionale da sindrome d’Elettrosensibilità nei tribunali europei di Spagna (Saragozza) e Francia (Tolosa e Cergy-Pontoise).

Relatori della conferenza stampasaranno: Innocente Marcolini, Roberto Romeo e Alessandro Maurri, cittadini vittime di tumori al cervello, parti lese nei sopracitati procedimenti civili. Il Prof. Angelo Gino Levis (ex Mutagenesi Ambientale dell’Università degli Studi di Padova), l’Avv. Stefano Bertone (studio legale Ambrosio&Commodo), l’Arch. Laura Masiero (Presidente Associazione per la Protezione e Lotta all’Elettrosmog), il Dott. Paolo Orio (Presidente Associazione Italiana Elettrosensibili), Nicholas Bawtree (direttore della rivista Terra Nuova) e Maurizio Martucci (giornalista, scrittore, autore del libro d’inchiesta ‘Manuale di autodifesa per elettrosensibili’ e portavoce nazionale dell’alleanza italiana Stop 5G) che afferma: “I malati ci sono già, irresponsabile e dannoso continuare a negare l’evidenza. Col 5G si rischia seriamente di minare la vita delle fasce più esposte. La tutela della salute è un diritto costituzionale!”

All’incontro parteciperà altresì una delegazione di malati affetti dall’invalidante malattia ambientale della Sensibilità Chimica Multipla (MCS) aderenti al Comitato Oltre la MCS. Saranno presenti anche il Sen. Saverio De Bonis (Gruppo Misto) e l’On. Sara Cunial (MoVimento 5 Stelle), autori di interrogazioni parlamentari per la tutela della salute pubblica minacciata dal 5G: insieme ad altri parlamentari di diversi schieramenti politici di Camera e Senato hanno preso parte al 1° meeting nazionale Stop 5G dal titolo ‘Emergenza politica di precauzione’ tenuto a Vicovaro (Roma), un evento seguito da numerose interrogazioni e mozioni presentate da espressioni trasversali di partito in diverse sedi istituzionali tra consigli di Regioni, Province, Comuni e Municipi d’Italia (già approvate nei consigli comunali di Firenze e Roma, Municipio XII). La conferenza stampa verrà trasmessa in diretta streaming sul canale Web TV del Senato: CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA

