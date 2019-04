L’assemblea regionale di Articolo Uno – Sardegna insieme con Arturo Scotto, ha eletto coordinatore per la Sardegna l’ex consigliere regionale Luca Pizzuto.

È stato, inoltre, nominato per la città di Cagliari come unico delegato a trattare nei rapporti con l’area del centrosinistra per le prossime amministrative del capoluogo e, quindi, unico portavoce per Articolo Uno Sardegna, Andrea Dettori, già Consigliere Comunale di Cagliari e dell’Area Metropolitana.

Nei prossimi giorni si completerà la segreteria regionale e si darà vita ad un’attività più strutturata nei circoli e nei coordinamenti federali.

Commenti

comments