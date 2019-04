Una gigantesca rete da pesca piazzata abusivamente all’interno del bacino portuale di Alghero è stata recuperata e sequestrata ieri notte dai militari della Guardia costiera.

Le operazioni di recupero e sono state complicate sia per le dimensioni eccezionali della rete sia a causa di un temporale che si è abbattuto su Alghero in quelle ore.

La rete si estendeva dal fanale verde di ingresso al porto fino al molo di sopraflutto e i militari hanno impiegato tre per tirarla fuori dall’acqua. Sono in corso le indagini per identificare i pescatori abusivi.

