Sono stati effettuati i lavori di messa in sicurezza delle parti danneggiate nelle due bretelle esterne dell’asse mediano.

Pertanto riaprono al traffico le bretelle esterne dello svincolo che consentono il collegamento tra l’Asse mediano di scorrimento e la via dei Conversi in entrambe le direzioni (via dei Conversi – Asse mediano direzione Sassari e asse mediano direzione via dei Conversi).

