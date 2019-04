“Siamo convinti che anche ad Olbia, come accaduto per Alghero e Cagliari, vada revocato l’attuale regime e prorogato il precedente, sia per tutelare i lavoratori e garantire un diritto alla mobilità, certo, ma anche per evitare che nell’Isola ci siano diversi regimi”.

Così Paola Deiana e Nardo Marino, deputati del Movimento 5 stelle, in merito alla continuità territoriale aerea da e per la Sardegna. “Non sarebbe giusto – sottolineano i deputati – che chi viaggia da e per Olbia non abbia più la cosiddetta tariffa unica nei periodi di bassa stagione, cosi come non è giusto che chi vola da e per Alghero, e non è residente, non abbia un tetto tariffario massimo (previsto invece per Olbia). E’ sbagliato il principio per cui si debbano avere diversi oneri e frequenze. Crediamo altresì che tutta la Regione abbia diritto a un’unica continuità territoriale, con principi e trattamenti univoci e condivisi”.

“La precedente Giunta non è riuscita per bene due volte a realizzare una continuità territoriale che tutelasse l’Isola. Ma ora, grazie alla sinergia tra Governo e Regione, stiamo riuscendo ad arginare i danni di una mala gestione durata 5 anni”, hanno concluso Deiana e Marino.

