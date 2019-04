Le Fiamme Gialle della Tenenza di Iglesias hanno concluso un controllo nei confronti di un soggetto residente nel comune di Iglesias, accertando l’indebita percezione di una borsa di studio per l’Anno Accademico 2016/2017 per complessivi 1.042 euro.

Il controllo è stato avviato a seguito di un’analisi di informazioni acquisite nell’ambito di servizi di controllo sul territorio e dall’incrocio dei dati.

In tale contesto è stata individuata una persona nei cui confronti sono state evidenziate anomalie nella percezione di prestazioni sociali agevolate erogate dall’Ersu di Cagliari.

In particolare, è emerso che il contribuente ha ricevuto una borsa di studio per un importo di 1.042 euro, presentando al predetto Ente una dichiarazione sostitutiva unica, nella quale aveva però omesso l’indicazione di ulteriori componenti di reddito per 241 euro nonché il possesso di una assicurazione sulla vita per un importo accantonato per 11.600 euro.

Pertanto, la mancata indicazione di tali ulteriori informazioni reddituali ha fatto sì che il dichiarante rientrasse indebitamente nei parametri previsti per la concessione del beneficio, percependo quindi in maniera illegittima il contributo pubblico.

Il soggetto sottoposto a controllo è stato quindi segnalato all’Ersu cui compete l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro, oltre al recupero dell’indebito percepito.

