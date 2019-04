Domani gli iscritti M5s abilitati a votare sulla Piattaforma Rousseau potranno partecipare alle votazioni per il terzo turno in vista delle elezioni per il Parlamento Europeo del 26 maggio prossimo: in questa terza fase di voto gli iscritti dovranno esprimersi per confermare o non confermare i 5 nomi proposti dal Capo Politico Luigi Di Maio come capilista nelle diverse circoscrizioni. Ciascun iscritto potrà esprimere una preferenza, dichiarandosi per il SI oppure per il NO.

Lo annuncia il blog delle Stelle ricordando che sarà l’ultimo passo prima della presentazione delle candidature, “la conclusione di processo di voto partecipato e democratico che è iniziato oltre due mesi fa con la raccolta di oltre tremila proposte di candidatura e che ha coinvolto fino a oggi oltre sessantamila persone in due turni di voto. Un percorso di selezione dei candidati che nessun altra forza politica italiana può vantare”. Il voto sarà aperto domani mattina dalle 10 fino alle 10 e i nomi proposti quelli di Mariangela Danzì per la circoscrizione Nord-Occidentale, di Sabrina Pignedoli per quella Nord-Orientale, di Daniela Rondinelli al Centro, di Chiara Maria Gemma al Sud e di Alessandra Todde per le Isole.

Commenti

comments