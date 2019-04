Europee, Michela Murgia: “Non starò a guardare, sosterrò La Sinistra”

“Sono un’indipendentista sarda e non è un segreto per nessuno che in questi anni io non abbia sostenuto nessuna forza politica italiana. “

Inizia così il videomessaggio che la scrittrice Michela Murgia ha inviato alla lista “la Sinistra”.

“Allo stesso tempo – prosegue la Murgia – sono un’attivista dei diritti umani e dei diritti civili. E so chi mi sono trovata accanto nelle battaglie di questi mesi quando abbiamo lottato per il valore della vita umana, quando abbiamo lottato per l’eguaglianza e la solidarietà e per un’idea di Europa che ci vedesse ancora tutti a testa alta, dignitosi, senza vergognarci di quello che invece sta succedendo nel Mediterraneo.

E’ stata per anni, quell’acqua, la più grande autostrada dell’antichità e oggi è divenuto il cimitero più importante in forza delle politiche italiane ed europee che stanno facendo discriminazione fra i poveri e i più poveri ancora per poter governare meglio tutti e servire ancora meglio invece i più ricchi.

Quello che farò a queste elezioni è che non starò a guardare, a queste elezioni europee sosterrò la lista “la Sinistra” e sosterrò chi di questa lista mi sono trovata accanto in questi mesi.

Non mi importa più cosa le persone dicono – conclude Michela Murgia – Mi interessa cosa le persone fanno. E quando c’era da fare queste persone c’erano”.

